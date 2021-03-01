Şoke eden operasyon! Kosta Rikalı zanlı önce PKK'ya mesaj attı sonra İstanbul’a geldi…

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sanal devriye polisleri iddiaya göre 2017’den bu yana sıkça Türkiye’ye gelerek başta İstanbul olmak üzere farklı adreslerde konaklayan Kosta Rika uyruklu 23 yaşındaki Estaban Andres Venegas Chavez'in Bölücü terör örgütü PKK üyeleri ile mesaj ya da paylaşımlar yoluyla irtibata geçmeye çalıştığını tespit etti.



Chavez sosyal medya hesabından “Diyarbakır’dayım PKK’dan birisiyle iletişim kurmak istiyorum. Bana yardım misiniz? Kosta Rika’lıyım. PKK’ya ulaşmak. PKK’ya katılmak konusunda onlarla iletişim kurmak istiyorum.” mesajlarını yazdı.



Terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katılabileceği değerlendirilen Estaban Andres Venegas Chavez'in İstanbul’a geldiği belirlenince Fatih’te kaldığı otele baskın düzenlendi. Chavez emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.