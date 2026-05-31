×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pervasızlığın böylesi! Kaldırımda oturan kadının yanına yaklaştı, boynundan alıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Hırsızlık#Kapkaç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 12:41

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadının boynundaki altınları "kapkaç" yöntemiyle çalan zanlı, tutuklandı. Bu arada "kapkaç" anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi

Haberin Devamı

Muttalip Orta Mahalle'de bir sokakta kaldırımda oturan Y.Ö'nün (52) yanına yaklaşan şüpheli D.Ç. (33), kadının boynunda ipe dizili bulunan 17 çeyrek altını alarak kaçtı.

Pervasızlığın böylesi Kaldırımda oturan kadının yanına yaklaştı, boynundan alıp kaçtı

Y.Ö'nün ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Ç'yi kontrol noktasındaki bir takside yakaladı.

Pervasızlığın böylesi Kaldırımda oturan kadının yanına yaklaştı, boynundan alıp kaçtı

D.Ç'ye yardım ettiği belirlenen N.T. de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın şüpheliden D.Ç. tutuklandı, N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pervasızlığın böylesi Kaldırımda oturan kadının yanına yaklaştı, boynundan alıp kaçtı

Polis ekipleri, olay yerine yakın bir bölgeye atıldığı belirlenen altınları da bularak sahibine teslim etti.

Bu arada "kapkaç" anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Pervasızlığın böylesi Kaldırımda oturan kadının yanına yaklaştı, boynundan alıp kaçtı

Gözden Kaçmasınİstanbula dönüş çilesi Kritik güzergahta trafik durma noktasına geldiİstanbul'a dönüş çilesi! Kritik güzergahta trafik durma noktasına geldiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Hırsızlık#Kapkaç

BAKMADAN GEÇME!