Şoke eden ‘Güllü’ iddiaları

28 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un (52) ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şok gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir teknik takip altında tutulan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, bir tanığın verdiği ifade de gündeme oturdu.

‘KAMERANIN FİŞİNİ SULTAN’A ÇEKTİRDİ’

CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun, çarpıcı detayları şu şekilde anlattı: “Bir tanık da dahil oldu soruşturmaya. Sultan’a yakın olduğunu söyleyen tanık ifade verdi. Sultan ile Tuğyan’ın diyaloglarından bahsediyor. Bu iddia tabii ki. Tuğyan, Sultan’dan salondaki kameranın fişini çekmesini istiyor. Sultan daha sonradan bu fişin kameraya ait olduğunu öğrendiğini söylüyor.

ANNESİNİ İTERKEN ‘BAY BAY’ DEDİ

Salonda oturuyorlardı ve daha sonradan Tuğyan, Sultan’a hadi artık hadi odamıza geçelim diyor. Ve daha sonra Güllü’nün lavabodan çıkma görüntüsü var. İkisini öyle birlikte görünce ‘siz ne yapıyorsun’ dediği anlar. Ve daha sonra da aralarında diyaloglar... Tanık ifadesine göre bu sırada Tuğyan, Güllü’ye “Anne pencerede kelebek var, bunu alır mısın?” diyor. Güllü de işte bunun üzerine diyor ki “Bıktım sizden. Vallahi bırakıp gideceğim sizi!” Tuğyan’ın “Öyle mi? O zaman hadi görüşürüz bay bay” diyerek Güllü’yü ittiğini iddia ediyor tanık. Bunların hepsi soruşturmada ama elbette ki orada bir güvenlik kamerası var. Ve oradaki kelimeleri, konuşulanların ne olduğunu TÜBİTAK inceliyor. Soruşturma devam ediyor.”

‘KALÇASINDAN AŞAĞI İTİLDİ’

Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında da önceki gün soruşturma tüm detaylarıyla masaya yatırılmıştı. Yayında tüm Türkiye’nin merakla beklediği bilirkişi raporunda “Yüksek ihtimalle sol kalçasından itilerek düşüp hayatını kaybetti” tespitinin yapıldığı öne sürülmüştü. Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun avukatları ise yaptıkları açıklama dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle güvenlik kamerası görüntülerindeki ses analizleri ile bilirkişi raporunun gelip gelmediğini henüz bilmediklerini söylemişti.

BAŞSAVCI: HENÜZ İTİRAF EDEN YOK

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, iğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttüklerini, somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştıklarını kaydederek “Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri” dedi. Gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelilerin sorgularında şu ana kadar bir itirafta bulunmadığını belirterek “Henüz gerçeği anlatan yok” diyen Öksüz, soruşturma kapsamında basın yayın organlarına yansıyan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) raporuna ilişkin gizlilik kararı bulunduğunu, söz konusu rapora kimsenin ulaşamayacağını da söyledi.

GÜRCİSTAN’A KAÇACAKLARDI

Yakalanmadan 4 gün önce, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Gülter ve Ulu’nun, kaldıkları apartmandan bavullarla ayrıldığı anların da görüntüleri ortaya çıkmıştı. Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun, Gürcistan ya da Fransa’ya kaçmak üzere evden valizlerle çıktıkları belirtildi. Gülter ile Ulu’nun havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR’ın dorsesinde Türkiye’den ayrılma planı yaptıkları da kaydedildi.

SULTAN’IN BABASI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Gülter ile Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi, İstanbul’da kaldıkları evin sahibi T. Y. ile Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu da gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınan Arif Ulu’nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve denetimli serbestlik hükümlüsü olduğu belirtildi. 5 şüpheli, soruşturmanın sürdüğü Yalova’ya götürülüp emniyette sorguya alındı.