Şoke eden görüntüler, vatandaşı böyle zehirliyorlarmış... Bakan Yumaklı paylaştı: İhbarla ortaya çıktı, suç duyurusunda bulunuldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 23:10

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da gelen ihbar üzerine bir gıda deposunda gerçekleştirilen denetimde ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığının tespit edildiğini ve işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Antalya’da, ALO 174 Gıda Hattı’na gelen ihbar üzerine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde; bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettik.

Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek; işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

