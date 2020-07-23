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Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 17:54,Son Güncelleme:

Şoke eden anlar! Köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu

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Şoke eden anlar! Köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu
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ADANA’da bir sokak köpeğinin sulama kanalında sürüklendiğini görüp suya atlayan Suriyeli Abdulkadir Seyyid (20), kayboldu. Seyyid’in teyzesinin oğlu Beşer Şeyhbar (14), “Köpeği kurtarmak için uzanırken, kayıp suya düştü. ‘Kurtarın, imdat’ diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık ancak suyun altında gitti” diyerek ağladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli Abdulkadir Seyyid, Beşer Şeyhbar ve 2 arkadaşıyle eve gitmek için yürüdüğü sırada sulama kanalında bir sokak köpeğinin sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalayamayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, suda kaybolan Seyyid için arama-kurtarma çalışması başlattı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Suriye’deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp Adana’ya yerleştikleri öğrenilen Abdulkadir Seyyid’in teyzesinin oğlu Beşer Şeyhbar, “Köpeği kurtarmak için uzanırken, kaydı suya düştü. ‘Kurtarın, imdat’ diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık. Önce ip attık, sonra tamirciler suya atladı, çıkaramadık. Sonra suyun altında gitti” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şoke eden anlar Köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu


 

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