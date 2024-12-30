Sokaktan takvime patili güzeller

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Zekiye ve Fahir Köklü çiftinin yönettiği Hayvan Kurtarma Derneği, Çayyolu’nda kiraladıkları 25 dönümlük arazide inşa ettikleri Rehabilitasyon Merkezi’nde 500’e yakın şiddet görmüş, engelli veya hasta hayvana bakıyor. Artan, beslenme, sağlık, enerji gibi giderler nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda olduklarını belirten Dernek Başkanı Zekiye Köklü, hazırladığı 2025 takvimi ile hayvanseverlere sesleniyor.

SATIN ALMA SAHİPLEN

‘Bobo’dan ‘Güneş’e, ‘Çaça’dan ‘Boncuk’a sokaktan kurtarılan 12 köpek dostun fotoğraflarının paylaşıldığı takvimde, “Satın alma sahiplen”, “Sokak hayvanı mahalle sakinidir”, “Kısırlaştır, aşılat, yaşat” denilerek hayvanseverlere çağrıda bulunuluyor. Takvimde altı yaş civarında olduğu tahmin edilen ve Mamak’ta sokağa bırakılmış bir durumda bulunan Bobo’nun sevimli güler gibi pozu ve Gölbaşı’nda bir inşaat alanında uyuz halde bulunan yavru Gökhan’ın karizmatik bakışları dikkat çekiyor.

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ÇATIDA BİR YIL

Patikara Derneği’nin hazırladığı takvimde yer alan dostlardan biri ise bir sanayi sitesinde terk edilmiş bir binanın çatısında yaşayan kedi ‘Tamirci Çırağı Ada’. ‘Ada’nın ilginç hikâyesini Patikara Dernek Başkanı Yağmur Hasdemir şöyle anlatıyor: “Ada, bir yıldır çevresinde onlarca köpeğin yaşadığı bir sanayi sitesinde, terk edilmiş bir binanın çatısında yaşıyormuş. Etraftaki tamirciler ne zaman kendilerine sanayi tostu yaptırsa bir tane de Ada’ya söylüyorlar, dönüşümlü olarak çatıya su ve yiyecek bırakıyorlarmış. İtfaiyeden kaçan Ada, tamirci ağabeylerini görünce kiremitlerin arasından kafayı çıkararak yevmiyesini alıp geri giriyormuş. Yaklaşık 24 saatlik operasyon sonucu Ada’yı çatıdan indirmeyi başardık. Şimdi çok güzel bir yuvası ve ona çatıdaki soğuğu unutturacak cici kıyafetleri var. Ada’nın ömrünü renklendiren sanatçımız Damla Umut Uzun’a minnettarız.”

Takvimlerin satışından elde edilecek gelirler, patili dostların bakımı için harcanacak.

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EDİ VE BÜDÜ MASA ÜSTÜ

Patikara Derneği ise sokaktan kurtardıkları kedi dostları “PATİKARA 2025” masa takvimine yansıttı. 16 hayvansever ressam, derneğin çeşitli şehirlerden yıl içinde korumaya alarak yaşama tutundurduğu sokak hayvanlarını “Yılın kedileri” konseptiyle resmetti. Tuğçe Vidinliler’in tasarımı ile takvimde buluşan kedi dostlar arasında tedavi gördükleri halde gözlerini kaybeden ‘Edi’ ve ‘Büdü’, Keçiören’de ağır grip geçiren ‘Tosun’ da bulunuyor

ÜNLÜ İSİMLERDEN DOSTLARA ÖZEL SÖZLER

Takvimde ünlü isimlerin sözleri de bulunuyor.

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- Franz Kafka: Bütün soruların cevabı bir köpeğin bakışında gizlidir.

- Charlie Chaplin: Her kim aç bir hayvan beslerse aynı zamanda ruhunu besler.

- George Bernard Shaw: Hayvanlar benim arkadaşlarımdır ve ben arkadaşlarımı yemem.

- Veldet Velidedeoğlu: Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz.

- Marilyn Monroe: Köpekler hiç beni ısırmadı ama aynısını insanlar için söyleyemeyeceğim.

- Mark Twain: Köpekler centilmendir. Umarım onların cennetine giderim, insanların değil.