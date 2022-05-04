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Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 2014 yılında ‘İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller’ adıyla bir proje hazırladı. Projeyle 7-14 arasındaki çocuklara spor salonlarında ücretsiz tekvando eğitimleri verilmeye başlandı. Çocuklar özellikle spor altyapısı sınırlı mahallelerden tek tek seçildi.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİLER

Eğitimler Kayseri’nin çeşitli yerlerindeki 15 ayrı spor salonunda profesyonel antrenörler tarafından verildi.

Projeye çocukların ilgisi her geçen yıl arttı. Aradan geçen 8 yılın sonunda bu ay itibarıyla proje kapsamında tekvando branşında yetiştirilen lisanslı sporcu sayısı da 4 bin 200’e ulaştı. Bu projede yetiştirilen sporcular ise Türkiye’de ve uluslararası müsabakalarda büyük başarılara imza attı. Birçoğu ilk kez bu sporla tanışan çocuklar 240 altın, 157 gümüş, 105 bronz olmak üzere toplamda 502 madalya kazandı. 11 sporcu ise Türkiye Tekvando Milli Takımı’na davet edildi.

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‘ŞİMDİ HEDEF OLİMPİYATLAR’

Proje koordinatörü Hasan Keleş, neler yaptıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Her sene projemize ilgi artıyor. Sporcularımız profesyonel bir disiplinle yetişiyor. Gençleri sokaktan alıp, onlardan şampiyonlar çıkarmak ana hedefimiz. Her başarı bizi daha da motive ediyor. 2014’te İbrahim Kulular müdürümüz zamanında başlamıştı bu proje. Her geçen yıl da gelişiyor. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün ve sponsor firmamızın desteğiyle devam ediyoruz. Ortaokuldayken yola çıktığımız kimi sporcularımız şimdi üniversitede. Sporcularımızın uluslararası düzeyde başarıları var. Sıradaki hedefimiz de olimpiyatlara sporcu gönderebilmek.”