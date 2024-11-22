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Sokaktan geçen ekipler kokuyu fark etti! Baskında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

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#Fatih#Uyuşturucu#Operasyon
Sokaktan geçen ekipler kokuyu fark etti Baskında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 10:42

İstanbul Fatih’te görev sırasında bir sokaktan geçen ekipler aldıkları yoğun uyuşturucu kokusunun ardından bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda tuvalet havalandırma boşluğunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi’nde devriye attıkları sırada bir sokaktan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu aldı. Ekipler çevrede inceleme yaparken silah sesleri de duyuldu. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında S.Z.D. ve I.K. isimli kadın şüpheliler ile S.M. ve A.Ş. isimli erkek şüpheliler yakalandı. İkamet içerisinde yapılan aramalarda ise tuvalet havalandırma boşluğuna gizlenmiş şekilde; 8 kilo 650 gram mariuhana, 340 gram taş kokain, 266 gram kokain, 110 gram kubar, 17bin 500 uyuşturucu hap, 3 bin 500 sentetik ecza, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 15 bin 200 lira ve 5 dolar nakit para ele geçirildi.

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Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi

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#Fatih#Uyuşturucu#Operasyon

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