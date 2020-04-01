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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 13:18,Son Güncelleme:/

Sokaktaki kavgada öldürüldü

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Sokaktaki kavgada öldürüldü
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ADAPAZARI’nda, Faruk Tunç sokakta kavga ettiği kişinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Güneşler Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Faruk Tunç ile sokakta karşılaştığı kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, tabancayla Faruk Tunç’a ateş açarak kaçtı. Tunç kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Faruk Tunç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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