Pencereye çıkanlar çılgına döndü! Kaçmaya çalışırken mahalleli önünü kesip meydan dayağı attı

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Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 370’inci sokakta yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen sürücü, park halinde bulunan 7 arabaya çarptı. Kazadan sonra panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken de park halindeki araçlara çarptı.

YAKALAYIP DÖVDÜLER

Mahalleli tarafından önü kesilerek yakalanan sürücü, mahalleli tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

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'BEKLE' DİYE ÇAĞIRDILAR, KAÇTI

Ortaya çıkan görüntülerde alkollü sürücünün sokaktaki araçlara art arda çarptığı, bu sırada pencereye çıkan mahallelinin 'Senin Allah belanı versin' diye bağırdığı, bazılarının da 'bekle' diye seslendiği dikkat çekti.