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Pencereye çıkanlar çılgına döndü! Kaçmaya çalışırken mahalleli önünü kesip meydan dayağı attı

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#İstanbul#Esenyurt#Darp
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 17:09

Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 arabaya çarptı. Kaçmaya çalışan sürücü mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 370’inci sokakta yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen sürücü, park halinde bulunan 7 arabaya çarptı. Kazadan sonra panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken de park halindeki araçlara çarptı.

Pencereye çıkanlar çılgına döndü Kaçmaya çalışırken mahalleli önünü kesip meydan dayağı attı

YAKALAYIP DÖVDÜLER

Mahalleli tarafından önü kesilerek yakalanan sürücü, mahalleli tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Pencereye çıkanlar çılgına döndü Kaçmaya çalışırken mahalleli önünü kesip meydan dayağı attı

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'BEKLE' DİYE ÇAĞIRDILAR, KAÇTI

Ortaya çıkan görüntülerde alkollü sürücünün sokaktaki araçlara art arda çarptığı, bu sırada pencereye çıkan mahallelinin 'Senin Allah belanı versin' diye bağırdığı, bazılarının da 'bekle' diye seslendiği dikkat çekti. 

Pencereye çıkanlar çılgına döndü Kaçmaya çalışırken mahalleli önünü kesip meydan dayağı attı

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#İstanbul#Esenyurt#Darp

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