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Sokakta yürüyen kadın dehşeti yaşadı! Saldırgan kurşun yağdırdı... Canını zor kurtardı

#Silahlı Saldırı#Beyoğlu#Kurşun

İstanbul Beyoğlu'nda sokak ortasında tabancasını çıkaran saldırgan bir araç kiralama firmasına silahlı saldırıda bulundu. Saldırı anları kameralara yansırken, iş yerine ve araca 9 kurşunun isabet ettiği olayda yolda yürüyen bir kadın dehşeti yaşadı.

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Beyoğlu Hasköy’de meydana gelen olayda kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şahıs, öğle saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir araç kiralama firmasının yakınına geldi. Şahıs ardından sokak ortasında tabancasını çıkartarak iş yerine kurşun yağdırdı. Şahıs ardından koşarak kaçmaya başladı.

VATANDAŞLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Öte yandan saldırının ardından işyeri sahibi Atakan Atabey’in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, iş yerine 6 adet, park halindeki araca ise 3 adet kurşun isabet ettiğini tespit etti. Çevredeki inceleme yapan polis ekipleri, şahsın ateş açtığı yerde ise 10 adet boş kovan ve 1 adet patlamamış mermi ele geçirdi.

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YOLDA YÜRÜYEN KADIN CANINI ZOR KURTARDI

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir şahıs iş yerinin karşısında tabancasını çıkartıyor. Şahıs ardından ateş açmaya başlıyor. Defalarca ateş açan saldırgan ardından koşarak kaçıyor. Çevredeki vatandaşlar panikle kaçarken, şahsın ateş açtığı kaldırımda yürüyen kadın ise büyük korku yaşıyor.

Sokakta yürüyen kadın dehşeti yaşadı Saldırgan kurşun yağdırdı... Canını zor kurtardı

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POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen alan polis ekipleri, yapılan çalışmaların ardından silahlı saldırganı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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