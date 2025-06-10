Sokak ortasında yürürken öldürüldü

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Adana'da sokakta yürüyen Kerim Aydeniz (32), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, 7 Haziran'da Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Aydeniz'e, sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

DEFALARCA ATEŞ EDİLDİ

Şüpheli defalarca ateş edip kaçarken, Aydeniz kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Akdeniz, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.