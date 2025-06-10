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Sokak ortasında yürürken öldürüldü

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#Sokak Cinayeti#Adana#Kerim Aydeniz
Sokak ortasında yürürken öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 16:42

Adana'da Kerim Aydeniz (32), sokakta yürüdüğü esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 

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 Adana'da sokakta yürüyen Kerim Aydeniz (32), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, 7 Haziran'da Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Aydeniz'e, sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

DEFALARCA ATEŞ EDİLDİ 

Şüpheli defalarca ateş edip kaçarken, Aydeniz kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Akdeniz, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Sokak Cinayeti#Adana#Kerim Aydeniz

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