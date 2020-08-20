MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSokakta yürürken bıçaklandı
GeriGündem Sokakta yürürken bıçaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 23:15 | Son Güncelleme:

Sokakta yürürken bıçaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kayseri'de kent merkezine yürüyen Suriye uyruklu F.A., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine yürüyen Suriye uyruklu F.A., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce önce darbedildi ardından göğsünden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan F.A. sağlık görevlilerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, F.A.'yı bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle