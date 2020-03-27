Sokakta yaşayanların koronavirüs tedirginliği

"BİZİM TEDBİR ALACAK POZİSYONUMUZ YOK, SOKAKTA YAŞIYORUZ"

Çin'de başlayıp yayılan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülkede tedbir olarak sokağa çıkma yasağı getirildi. Ülkemizde de vaka sayısının artmasının ardından, İçişleri Bakanlığı '65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan' vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarını sınırlandırdı. Fakat 65 yaş ve üstü olan evsizler, hala sokaklarda yaşamaya devam ediyor. Sokakta yaşayanlar koronavirüs tedirginliği yaşıyor.

Sokaklarda aralıklı olarak 35 yıldır yaşadığını belirten Alaattin Arslan koronavirüse karşı aldıkları tedbirlerle ilgili, " Şu an tedbir denilen bir şey yok. İkimiz karşı karşıya konuşuyoruz, arkadaşta maske var ama bizde yok. Şimdi 1 metre mesafesi koydular. Ağzımızdan çıkan ufak tükürükler, hastalık varsa zaten birbirimize bulaşacak. Şu an bizim tedbir alacak pozisyonumuz yok. Neden yok? Biz sokakta yaşıyoruz" dedi.

"CAMİLERDE SABUNLA ELİMİZİ, YÜZÜMÜZÜ YIKIYORUZ"

Arslan, "Burada, sokakta yatan arkadaşlarımızla mesafeli durmaya çalışıyoruz. Camilerden, açık olan esnaf arkadaşlardan dezenfekte ilaçlar almaya çalışıyoruz, ki esnafın da hemen hemen yüzde 60'ı kapalı. Elimizi, yüzümüzü temiz tutmaya çalışıyoruz. Camilerde sabunlarla ellerimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Bunun dışında sokakta yaşıyoruz. Hijyen olarak bir avantajımız var, temiz hava. Virüs çıktıktan sonra yetkili kişilerden gelen kimse yok. Duyarlı vatandaşlarımız ve ilk defa televizyon kanalı olarak siz geliyorsunuz. Burada yapmamız gereken şu, bizim sokakta yatan vatandaşlarımız elbette ki bir şeylerini kaybettiler. Hiç kimse keyfi olarak kalkıp da burada kalmaz. Yattığımız yerler ne kadar temiz olursa olsun, kedi ve köpek pisliğinin üstünde yatıyoruz. Vakıflara ait kullanılabilir, atıl durumda olan binalar, çok cüzi masraflarla restore edilip biz sokakta yatanlar için kriz dönemlerinde yahut sürekli bir yer temin edilebilir. Belki bu şekilde atlatabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

"TEMİZLİK KURALLARINA DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

İsmini vermek istemeyen bir başka evsiz vatandaş ise işsiz olduğunu ve 6 aydır sokakta kaldığını belirterek, "Mümkün olduğu kadar ellerimi temiz tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar temizlik kurallarına dikkat etmeye çalışıyorum. Yeteri kadar bu işin önleminin alınmadığını düşünüyorum. Önlem alındı deniyor ama benim gibi çok sayıda sokakta kalan insanlar var. Daha zor durumda olan yaşlılar var. Belediyenin yeri var, orası da dolu diyorlar. Hasta olduğumuzda, çok mecbur kalırsak acilden giriyorum. Oradan alıyorlar. Özellikle sokakta kalanlar için yeterince önlem alındığını düşünmüyorum. Herkes birbirinden kaçıyor" dedi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre gelen ihbarlar doğrultusunda evsizler küçük otellere alınıyor

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