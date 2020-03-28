Sokakta yaşayanların korona sınavı

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Fakat ileri yaştaki evsizler, hâlâ sokakta kalıyor. Sokakta yaşayanlar koronavirüs korkusuyla yaşıyor.

‘YETKİLİLERDEN KİMSE GELMEDİ’

Sokaklarda aralıklı olarak 35 yıldır yaşadığını belirten Alaattin Arslan, şöyle konuştu: “Şu an bizim tedbir alacak pozisyonumuz yok. Neden yok? Biz sokakta yaşıyoruz. Burada, sokakta yatan arkadaşlarımızla mesafeli durmaya çalışıyoruz. Camilerden, açık olan esnaf arkadaşlardan dezenfekte ilaçlar almaya çalışıyoruz ki esnafın da hemen hemen yüzde 60’ı kapalı. Elimizi, yüzümüzü temiz tutmaya çalışıyoruz. Camilerde sabunlarla ellerimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Bunun dışında sokakta yaşıyoruz. Hijyen olarak bir avantajımız var, temiz hava. Virüs çıktıktan sonra yetkili kişilerden gelen kimse yok. Vakıflara ait kullanılabilir, atıl durumda olan binalar, çok cüzi masraflarla restore edilip biz sokakta yatanlar için kriz dönemlerinde yahut sürekli bir yer temin edilebilir. Belki bu şekilde atlatabiliriz diye düşünüyorum.”





'OTELE ALINIYORLAR'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre gelen ihbarlar doğrultusunda evsizler otellere alınıyor. Spor salonundaki toplanmalara ise risk nedeniyle izin verilmiyor.