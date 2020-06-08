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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

Sokakta tartıştığı kişi tarafından göğsünden vuruldu

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Sokakta tartıştığı kişi tarafından göğsünden vuruldu
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İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Ahmet Sabırsız (41) sokakta yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Sabırsız, bir vatandaş tarafından hasteneye götürüldü.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Maltepe Caddesi yakınında meydana geldi. Ahmet Sabırsız sokakta yürüdüğü sırada, iddiaya göre tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Sabırsız kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Yoldan geçen bir kişi, yaralı olan Sabırsız'ı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Sabırsız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

'YAPMA' DİYE SESLENMİŞ

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri olay mahallindeki görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Ayrıca saldırının gerçekleştiği tahmin edilen bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Sabırsız'ın yüzü sarılı ve başında sarı kapşonlu biri ile tartıştığı ve 'Yapma' diye bağırdığını, ardından da silah sesi geldiğini belirtilidi. Daha sonra şüphelinin bir otomobille kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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