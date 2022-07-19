Sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla ayağından vuruldu

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Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden husumet yaşadıkları öne sürülen Doğan Can S. ve Adil A., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkaran Doğan Can S., Adil A.'ya ateş açtı. Silahlı saldırı sırasında koşarak kendini kurtarmaya çalışan Adil A., sol ayağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, yol kenarında durdurduğu taksiye binip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne giden Adil A., tedaviye alındı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.