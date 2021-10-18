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Sokakta tartışan iki grubu, polis memuru biber gazıyla dağıttı

#Adana#Seyhan#Biber Gazı

Adana’da sokak ortasında yaklaşık yarım saat boyunca tartışan iki gruptan oluşan yaklaşık 30 kişi, olay yerine gelen bir polis memurunun biber gazlı müdahalesiyle kısa sürede dağıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün gece Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak ortasında iki gruptan oluşan yaklaşık 30 kişi arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesine rağmen tartışma büyüdü. Bölgede oturanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sek edildi. Resmi araçtan inen bir sivil polis memuru, yaklaşık yarım saat tartışan kalabalığa biber gazı sıkarak müdahale ederek, dağıttı. Bu kişiler ara sokaklara girerek kaçtı.

İki grup arasındaki tartışma ve biber gazlı müdahale ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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