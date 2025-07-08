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Sokakta ses yapıyor diye çocuğu hastanelik etti

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#Elazığ#Sokak Kavgası#Polis Müdahalesi
Sokakta ses yapıyor diye çocuğu hastanelik etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 16:45

Elazığ'da bir şahıs, ses yaptıklarını iddia eden çocuklardan bir tanesine, sokakta bisiklet sürerken saldırdı. Kafası yarılan çocuk hastaneye kaldırılırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Olay, merkez Kırklar Mahallesi Öğün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, evinin önünde ses yaptıklarını iddia eden çocuklardan birine saldırdı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAFASINA VURDU

Şahıs, elindeki bir cismi sokakta bisiklet süren 11 yaşındaki M.A.'nın kafasına vurdu. Acı içerisinde bisikletinden inen çocuğun kafasından kanlar akmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sokakta ses yapıyor diye çocuğu hastanelik etti

Polis ekipleri tarafından evinden alınan şahıs, polis merkezine götürüldü.

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#Elazığ#Sokak Kavgası#Polis Müdahalesi

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