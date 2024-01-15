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Sokakta rastgele ateş açtı, kısa sürede yakalandı

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#Silah#İzmir#Bayraklı
Sokakta rastgele ateş açtı, kısa sürede yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 07:23

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokakta tabanca ile rastgele ateş açan Ş.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda kullanılan tabancayı otluk alana saklayan şüpheli, polisin sorgusunda silahın yerini itiraf etti.

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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  Postacılar 6067 Sokak'ta 20'li yaşlarda bir kişinin tabanca ile rastgele sağa sola ateş açtığı bilgisini aldı. Bunun üzerine polis ekipleri, koordineli bir şekilde adresi ablukaya aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, kaçan Ş.K. isimli şüpheli kısa sürede yakalandı. Üzerinde yapılan aramada suç aleti bulunamazken, polisin sorgusunda tabancayı otluk alana sakladığını itiraf etti.

Şüphelinin beyanı üzerine otluk alanda arama yapan polis ekipleri, tabancayı kısa sürede buldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ş.K.'nın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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#Silah#İzmir#Bayraklı

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