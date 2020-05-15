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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 09:10,Son Güncelleme:

Sokakta oynayan gençler, polisi görünce evlere kaçtı

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Sokakta oynayan gençler, polisi görünce evlere kaçtı
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ANKARA'da, bir grup genç, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek sokakta yakan top oynadı. Mahallelinin tepkisine neden olan grup, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı.

Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, akşam saatlerinde sokakta yakan top oynamaya başladı. Mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekibinin sokağa gelmesinin ardından grup hızla dağılarak evlerine koşmaya başladı.

Megafondan anons yapan polis vatandaşlara, "Çoluk çocuk, kundaktaki bebeğe kadar herkes maskesiz şekilde dışarıda. Tekrar geldiğimizde görünen olursa cezai işlem uygulanacak, arkadaşlar" sözleriyle tepki gösterdi.

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