Sokakta oynarken ezildi

Kaza sonrası yerde kalan Muhammed’i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

‘HER ŞEY BİR ANDA OLDU’

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arabanın altında kalan çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan minik çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anını gören Abdulkadir Bedir adlı vatandaş “Çocuk orada oynuyordu. Çocuk çıkınca, şoför çocuğu görmedi. Bir anda çocuğa vurdu. Kafası ezildi. Ambulansı çağırdık. Hastanede yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda hayatını kaybetti” diye konuştu.

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