Sokakta oynarken ezildi
İstanbul Bağcılar’a bağlı 15 Temmuz Mahallesi’nde 23 Mart Salı günü saat 08.20’de oyun oynamak için sokağa çıkan Muhammed Alhabid’e (7), rampadan aşağı inen 07 ALZ 377 plakalı hafif ticari araç çarpıp, daha sonra da üzerinden geçti. Kaza sonrası yerde kalan Muhammed’i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arabanın altında kalan çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan minik çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anını gören Abdulkadir Bedir adlı vatandaş “Çocuk orada oynuyordu. Çocuk çıkınca, şoför çocuğu görmedi. Bir anda çocuğa vurdu. Kafası ezildi. Ambulansı çağırdık. Hastanede yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda hayatını kaybetti” diye konuştu.
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