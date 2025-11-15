×
Sokakta oynarken elektrik akımına kapıldı! 7 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 09:54

Aydın'da sokakta arkadaşlarıyla oynarken bir binanın önündeki elektrik panosundan uzanan kabloya temas edince akıma kapılan Ulaş Bilgin (7) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bilgin, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 69 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Ulaş Bilgin bir apartmanın duvarında bulunan elektrik panosundan uzanan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılıp, yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Bilgin hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ulaş Bilgin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

#Elektrik Akımı#Çocuk Yaralanma#Sağlık Ekipleri

