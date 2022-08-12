Sokakta kurşun

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Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi 6152 Sokak’ta önceki akşam, Gül İnan ve erkek arkadaşı M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., belinden çıkardığı tabancayla İnan'a ateş edip kaçtı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurularak ağır yaralanan İnan, ambulansla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan M.B.’yi yakalayıp gözaltına aldı.