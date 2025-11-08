×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sokakta kedi besleyen iş insanına güpegündüz saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Saldırı#Bakırköy#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 11:11

Bakırköy’de iş insanı Serdar Özaltın sokakta kedileri beslediği sırada, yolu kapattığını öne süren bir kişi tarafından darp edildi. Saldırgan tutuklanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde 17 Ekim'de saat 10.00 sıralarında iddialara göre, iş insanı Serdar Özaltın (53) sokakta kedi beslediği sırada, yoldan otomobil ile geçen bir sürücü ile tartışmaya başladı.

SALDIRGANI ÇEVREDEKİLER DURDURDU

Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi araçtan inerek saldırdı. Yere düşen Özaltın’ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu.

Sokakta kedi besleyen iş insanına güpegündüz saldırı

Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek darbettiği Özaltın’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Sokakta kedi besleyen iş insanına güpegündüz saldırı

SALDIRI KAMERADA

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Özaltın'a saldıran sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişini araçtan inerek saldırdığı görülüyor.

Sokakta kedi besleyen iş insanına güpegündüz saldırı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saldırı#Bakırköy#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!