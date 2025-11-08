Sokakta kedi besleyen iş insanına güpegündüz saldırı

Haberin Devamı

İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde 17 Ekim'de saat 10.00 sıralarında iddialara göre, iş insanı Serdar Özaltın (53) sokakta kedi beslediği sırada, yoldan otomobil ile geçen bir sürücü ile tartışmaya başladı.



SALDIRGANI ÇEVREDEKİLER DURDURDU

Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi araçtan inerek saldırdı. Yere düşen Özaltın’ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu.



Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek darbettiği Özaltın’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

SALDIRI KAMERADA

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Özaltın'a saldıran sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişini araçtan inerek saldırdığı görülüyor.