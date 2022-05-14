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Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

#Gaziantep#Silah#Kavga

Gaziantep'te aralarında husumet bulunun ve sokak ortasında karşılaşan iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı. İki grubun silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlarını çıkaran iki grup, birbirini kurşun yağmuruna tuttu. Kavga sırasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

YARALANAN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahlı kavgada yaralanan 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki Cuma G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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#Gaziantep#Silah#Kavga

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