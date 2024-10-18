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Sokakta karşılaşan husumetli iki grup birbirine girdi! Kürekle saldırdı

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#Bursa#Yıldırım#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 09:26

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında tekmeli-yumruklu kavga çıktı. Bir kişi, eline aldığı kürekle karşı tarafa saldırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklarla birbirine vuran kalabalıkta bir kişi, eline aldığı kürekle karşı tarafa saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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#Bursa#Yıldırım#Kavga

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