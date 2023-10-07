Sokakta kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Eşi ve çevredekiler darbetti

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz bir kişi cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekti. Çevredekiler durumu fark edince kişinin yanına giderek uyarıda bulundu. Durumdan haberdar olan kadın, eşini arayarak, yaşananları anlattı.

Kısa sürede olay yerine gelen eş ve çevredekiler, şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, kadın da şikayette bulundu.