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Sokakta kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Eşi ve çevredekiler darbetti

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#Fotoğraf#Kadın#Sultangazi
Sokakta kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Eşi ve çevredekiler darbetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 11:08

Sultangazi'de bir kişi, sokakta önünden yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çekti. Durumun fark edilmesi üzerine kadının eşi ve çevredekiler şüpheliyi darbetti. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz bir kişi cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekti. Çevredekiler durumu fark edince kişinin yanına giderek uyarıda bulundu. Durumdan haberdar olan kadın, eşini arayarak, yaşananları anlattı.

Kısa sürede olay yerine gelen eş ve çevredekiler, şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, kadın da şikayette bulundu. 

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#Fotoğraf#Kadın#Sultangazi

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