Sokakta kaçırılan sevgi kurtarıldı

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Vedat Akkuş’un yengesi Seda Akkuş, geçen cumartesi günü, sokakta yürüyen Sevgi T.’nin önünü kesti. Seda Akkuş, Sevgi T. ile konuşurken Vedat Akkuş, kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. Seda Akkuş, kapıyı açarken, bu sırada arkadan gelen Vedat Akkuş’un ağabeyi Mahsun Akkuş da Sevgi T.’yi zorla araca bindirdi. Araç hızla uzaklaşırken, Sevgi T.’nin ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemede, Vedat Akkuş ve ailesinin, İstanbul Çatalca’da araç değiştirip, başka araçla İstanbul’a gittiği belirlendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, İstanbul Halkalı’da düzenlenen operasyonda, yenge Seda Akkuş’u yakalayıp gözaltına aldı. Seda Akkuş, jandarmadaki işlemlerinin ardından pazartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sevgi T.’yi kaçıranlara yönelik İstanbul’da düzenlediği 2’nci operasyonda önce Muhammet Ali Baki ile Mahsun Akkuş’u yakaladı. Baki ile Akkuş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Jandarma tarafından, devam eden operasyonlarda kaçırılan Sevgi T. kurtarılıp, olayı azmettirdiği belirtilen Vedat Akkuş ile İsmail Akkuş da yakalanıp gözaltına alındı. Çerkezköy’e getirilen Sevgi T., ailesine teslim edildi. Gözaltındaki Vedat Akkuş ile İsmail Akkuş’un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.