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Sokakta gürültü yapan grubu uyardı, çıkan tartışmada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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#Cinayet#Gürültü#Samsun
Sokakta gürültü yapan grubu uyardı, çıkan tartışmada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 10:57

Samsun'un Bafra ilçesinde S.Y. (63), sokakta gürültü yaptıkları iddiasıyla tartıştığı gruptan Ergün Mehmetcan Duman’ı (22) tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, sabaha karşı Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Tütün Mağazaları 2. Sokak’ta meydana geldi. S.Y., sokakta ‘gürültü yapıyorsunuz, sessiz olun’ diyerek Ergün Mehmetcan Duman ve arkadaşlarını uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, S.Y. tabancayla gruba ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun Ergün Mehmetcan Duman’ın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. S.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sokakta gürültü yapan grubu uyardı, çıkan tartışmada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sokakta gürültü yapan grubu uyardı, çıkan tartışmada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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#Cinayet#Gürültü#Samsun

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