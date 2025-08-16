×
Gündem Haberleri

Sokakta dehşet saçtı! Götürüldüğü hastaneden kaçıp intihara kalkıştı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 19:28

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir şarküteride kadın çalışana bıçakla saldıran Mülayim P., çevredekiler tarafından darbedildince polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sırasında eline geçirdiği bıçakla intihar girişiminde bulunan şüpheli, polisin müdahalesiyle engellenerek, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Turan Mahallesi Uray Sokak üzerindeki şarküteride meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Mülayim P., girdiği şarküteride tartıştığı kadın çalışana bıçakla saldırdı. Bıçakla yaralanan kadının yardım çağrıları üzerine çevredekiler olay yerinden kaçmaya çalışan Mülayim P.’yi yakalayıp, darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ile darbedilen Mülayim P., sağlık görevlisinin müdahalesinin ardından polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN KAÇIP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mülayim P., bir anlık fırsattan yararlanarak kaçtı. Polisin takip ettiği şüpheli, hastanenin karşısında bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda eline geçirdiği bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis, bıçağı karnına dayayan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak, polislere direnen Mülayim P., yanına kimseyi yaklaştırmadı. Mülayim P.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis memuru, arkasından dolanıp, copla vurarak elindeki bıçağı düşürdü. Ardından şüpheli etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mülayim P.'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Mülayim P.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

