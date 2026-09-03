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Sokakta dehşet saçtı… 4 çocuk annesi olan eşini öldürüp intihar etti

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#Cinayet#İntihar#Aile Dramı
Sokakta dehşet saçtı… 4 çocuk annesi olan eşini öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 20:32

KAHRAMANMARAŞ’ta Tevfik Bağrıaçık (56), tartıştığı eşi Dilek Bağrıaçık’ı (49) sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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Olay, akşam saatlerde Onikişubat ilçesinin Mercimektepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Bağrıaçık, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Dilek Bağrıaçık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tevfik Bağrıaçık, yanında getirdiği pompalı tüfekle Dilek Bağrıaçık’a ateş etti. Tevfik Bağrıaçık daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tevfik ve Dilek Bağrıaçık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi duyup olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 çocukları bulunan Tevfik Bağrıaçık ile Dilek Bağrıaçık’ın cenazeleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Cinayet#İntihar#Aile Dramı

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