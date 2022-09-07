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Sokakta çocuk cesedi bulundu

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#Ankara#Çocuk#Ceset
Sokakta çocuk cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

Ankara’nın Keçiören ilçesinde dün sabah saatlerinde kaldırımda aydınlatma direğinin yanında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Cesedin bulunduğu sokakta oturan Ganime Özden, sabah eve polisin gelmesiyle uyandığını söyleyerek “Elbiseleri ve terlikleri vardı. Biberon ve birkaç oyuncağı da vardı. Sonra öğrendik ki sabaha karşı sokakta bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler” dedi.

 

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#Ankara#Çocuk#Ceset

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