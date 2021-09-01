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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Sokakta çatışma çıktı, balkonda uyuyan kadın yaralandı

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Sokakta çatışma çıktı, balkonda uyuyan kadın yaralandı

Karaman'da sokakta karşılaşan iki grubun birbirlerine, otomobillerinin içinden tabanca ve pompalı tüfekle ateş açması sonucu, birinci kattaki evinin balkonunda uyuyan Raziye Örk (66) yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 541. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan ve kimlikleri belirlenemeyen iki grup, seyir halinde otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu birinci kattaki evinin balkonunda uyuyan Raziye Örk'ün kolu ve sırtına saçma isabet etti.

Sokakta çatışma çıktı, balkonda uyuyan kadın yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Örk, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Örk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan iki gruptaki kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

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