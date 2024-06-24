Sokakta canice katledildi... Ayten’in dramı

Haberin Devamı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu (48), Antalya’ya giderek eski eşi Ayten Çağıran’ı (44) takip etmeye başladı. Kocaoğlu, önceki gün 19.00 sıralarında Çağıran’ın akaryakıt istasyonuna doğru gittiğini görünce karşısına çıkarak konuşmak istedi. Bu sırada Kocaoğlu ile Ayten Çağıran arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kocaoğlu yanında taşıdığı bıçakla Çağıran’ın önce boğazını kesti, ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kocaoğlu ekipler gelene kadar Ayten Çağıran’ın başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle beraber Abdülkadir Kocaoğlu’nu gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çağıran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayten Çağıran’ın vücudunda 10’dan fazla bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi. Kocaoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Ayten Çağıran - Abdülkadir Kocaoğlu

Abdülkadir Kocaoğlu’nun 2004 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi olan Ayten Çağıran’a sürekli şiddet uyguladığı iddia edildi. Çiftin geçen yıl eylül ayında boşandığı, çocukların da annede kaldığı öğrenildi. Abdülkadir Kocaoğlu’nun Kurban Bayramı’nın son günü olan 19 Haziran’da Afyonkarahisar’dan Antalya’ya gidip eski eşini takip etmeye başladığı ve önceki gün de cinayeti işlediği tespit edildi. Abdülkadir Kocaoğlu olayla ilgili ilk ifadesinde, barışmak amacıyla eski eşiyle konuşmaya geldiğini, Ayten Çağıran’ı teklifi geri çevirince de öldürdüğünü söyledi. Diğer yandan ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’ ve ‘kötü muamele’ suç kayıtları olduğu belirlenen Abdülkadir Kocaoğlu’nun evlendikten 2 yıl sonra ‘Koku’ olan soyadını değiştirdiği kaydedildi.

‘DEFALARCA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI’

Ayten’in ağabeyi Ayhan Çağıran, kardeşinin evli olduğu dönemde Kocaoğlu’ndan şiddet gördüğünü ve birkaç kez uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, “Şiddetine dayanamadığı için boşandılar. Defalarca uzaklaştırma kararı aldırdı. Sonunda kardeşimi katletti” diyerek acısını dile getirdi.