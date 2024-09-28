Sokakta 75 yaşındaki kişi dövüldü; Vali'den tepki geldi

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Olay, Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu'nun yanında meydana geldi. Ömer Ü., sokak ortasında tartıştığı Mehmet D.'yi bir anda dövmeye başladı. Tekme ve yumruklarla Mehmet D.'ye saldıran Ömer Ü., küfürler savurdu. Mehmet D.'nin darbedildiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Darp anları sosyal medyada paylaşılırken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu. Ömer Ü. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.