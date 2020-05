Sokaklarla 2. buluşma

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ikinci kez sokaklarla buluştu. Sıcak nedeniyle saatleri değişen 65 yaş üzeri grup, saat 12.00 - 18.00 arası tüm yurtta sokaklara döküldü. İkinci sokak izninde de genellikle sosyal mesafe kuralına uyuldu, maskeler takıldı. Ancak yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gölgelik alanlar tercih edildi. Birçok kişi güneşten şemsiyeleriyle korundu.



İstanbul Yeşilköy’de de bazı vatandaşlar denize girdi. Denize giren 77 yaşındaki Musa Veysel Durmaz, “Deniz benim her şeyim, ben her gün denize girerdim. Son 2 aydır giremiyordum geldim girdim ilaç gibi geldi. Şimdi biraz dinleneceğim, akşama doğru yine gireceğim denize. Özlediğim hayata geri döndüm” ifadelerini kullandı. 69 yaşındaki Süleyman Uğramaz ise “Hava çok sıcak denize girip rahatlamak istedim. Arada bir denize giriyorum, çıkıp egzersizimi yapıyorum. Akşama kadar da devam ederim buna” dedi. 67 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz salıncakta sallanırken çocukluğuna döndü: “Geçen hafta griptim çıkamadım, şimdi biraz dolaşayım dedim. Parkta bir an çocukluğum gözümün önüne geldi. Ben de birazcık sallanayım dedim. İyi oldu çocukluğuma döndüm.”



Bu arada 15 ilde hafta sonunu da kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı yarın gece saat 24.00’te sona erecek.