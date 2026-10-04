Sokaklarda turizm temizliği: Sivil ekipler şüphelileri gözaltına aldı

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Turistlerin yoğun olduğu yerlerde sivil ekipler tarafından takibe alınan şüphelileri tespit eden polis ekipleri, turistleri rahatsız ederek satış yapmaya çalışıp hanutçuluk yapan, kendini park görevlisi olarak tanıtarak izinsiz yer gösteren ve çocuklara dilencilik yaptırıp duygu sömürüsüyle turistlerden para alan 15 şüpheliye yönelik idari işlem uyguladı.

Beyoğlu ve çevresinde yapılan uygulamalar sırasında 610 şahsa GBT sorgulaması yapan polis ekipleri, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 şüpheliyi yakaladı. Beyoğlu’nun tarihi ve kültürel dokusuna yakışır şekilde turizm ortamının sürmesi amacıyla gerçekleştiren uygulamaların devam edeceği bildirildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE AĞIR DARBE: 714 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde 75 ilde operasyonlar düzenlendiği açıklandı. Operasyonlar; 1945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 1297 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 714’ü tutuklandı, 179’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. - DHA

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‘ÇİRKİNLER’E OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kamuoyunda ‘Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri’ olarak bilinen yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Çirkinler’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bir pırlanta firmasının sahiplerine örgüt adına yurtdışı menşeli telefon numaralarından yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi. Şikâyetçi M.D.’nin konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine kişisel bilgilerini vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları belirlendi. Aynı sırada şikâyetçi M.D.’nin kullandığı telefona da yurtdışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Örgüte yönelik yapılan operasyon sonucunda Yusuf Oğulcan Ç., Emirhan K., Volkan Ö., Hakan Ç. ve İrem B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Hakimlikteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3’nün tutuklanmasına, 2’sinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi. - DHA