Sokaklarda çöp yığınları oluştu | İstanbul'daki ilçede vatandaşlar isyan etti: Kapımızı, penceremizi açamıyoruz

Haberin Devamı

Maltepe Belediyesi iştiraki MATAŞ A.Ş.'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçi, Ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34' üncü maddesine dayanarak, çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı.

DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle eylem başlattı. 1 Aralık'tan beri toplanmayan çöpler, sokak ve kaldırımlarda birikerek kötü kokuya neden oluyor.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Muhabiri Arife Yılmaz, Maltepe'deki son durumu anlattı. Yılmaz'ın aktardıkları şu şekilde oldu:

Burası Maltepe'ye bağlı Zümrüt Evler Mahallesi öncelikle şunu söyleyeyim sadece bu noktada değil Maltepe'de biz bu noktaya gelene kadar birçok sokaktan caddeden geçtik Bağlarbaşı Mahallesi Fındıklı Mahallesi İdealtepe Mahallesi. Arkamda bir manzara var, çöp konteynerlerinden çöpün dışarı taştığı görülmekte. Buraya gelene kadar birçok sokaktan geçtik ve her sokakta aynı manzarayı görmek mümkün.

İddiaya göre temizlik işçilerinin maaşı ödenmedi ve işçiler de greve gitti. Her bir sokakta bu görüntü var. Vatandaşlar kapımızı penceremizi açamıyoruz diyor. 2 bin işçi ikramiye ve eğitim ücretlerinin ödenmediğini öne sürdü. Belediye durumun sendikaların çağrısı ile oluştuğunu söyledi.

İşte Maltepe sokakları ne yazık ki böyle bir manzaraya büründü. İnsanlar camlarını açmakta zorlanıyor çünkü inanılmaz bir koku da var onu da belirtmiş olalım.

Haberin Devamı

Az ileride yine bu noktaya gelirken bir park vardı, çocuk parkı vardı ve yine o noktada sorduk, vatandaş da burada sohbet etme imkanı bulduk. Çocuklarımızı parka gönderemiyoruz diyorlar. Dolayısıyla bu durum hem çevreye hem de insan sağlığına elbette etkisi büyük.

'BELEDİYE KİMSEYİ MAĞDUR ETMESİN'

Çöplerin toplanmamasından rahatsız olduğunu dile getiren Yakup Düzcü, "Pislikten geçilmiyor sinek dolu. Çöpleri gördüğünüz gibi böyle atıyoruz. Belediye ne zamana kadar çalışmayacak. Belediye ödemeleri yapmıyormuş. Belediye maaşları versin, kimseyi mağdur etmesin. Bu iş nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Bu insanlar pisliğin içinde mi duracak. Her yer sunta pislik çöp. Kokudan geçilmiyor. İki gündür böyle. Yetkililerden konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz." dedi.

Haberin Devamı

İstanbuldaki ilçe belediyesinde işçiler iş bıraktı, sokaklarda çöp yığını oluştu

'HADDİNDEN FAZLA KOKU VAR'

Maltepe’de oturan Mesut Deniz ise, "Burada çocuk parkı var çöpten geçilmiyor. Çocuklar kokudan parka gidemiyor. Bu ne biçim iştir. Bu ne biçim belediyeciliktir. Olmaz böyle birşey. Bir an önce anlaşılsın da temizlik olsun. Aşağı yukarı 4-5 günden beri bu pisliği çekiyoruz. Haddinden fazla koku var. Ne parka gidilebiliyor ne de evlere girilebiliyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.