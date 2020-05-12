Sokaklara dört gün kısıtlama

OLUMSUZLUK OLMAZSA SÜRDÜRECEĞİZ

“Ülkemizin tamamında 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın haftalar sonra kurallara riayet ederek yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini, temiz hava aldıklarını görmekten memnuniyet duyduk. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında, 0-14 yaş grubu çocuklarımız için benzer bir kolaylığı devreye alıyoruz. Cuma günü de 15-20 yaş grubu arası aynı imkandan faydalanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimiz takdirde, bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa kısıtlamasının 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ile 16.00 arasında hem satış, hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz.

İZİN VERİLEN İŞLETMELERE UYARI

Sağlık bakanlığımızın belirlediğini kriterler çerçevesinde berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye ürünlerinin satıldığı yerler bugün itibarıyla faaliyete başladı. Bu işletmelerimizden maske, fiziki mesafe, temizlik şartları başta olmak üzere belirlenen kurallara riayet ederek, halkımıza hizmet vermelerini bekliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda, sınırlamaları yeniden artırmaya mecbur kalmamak için bu hatırlatmaları sürekli yapma ihtiyacı hissediyoruz.

ARADIKLARI FIRSATI VERMEYECEĞİZ

Türkiye 7 yıldır tarihinin en kritik istiklal ve istikbal mücadelesini yürütürken ellerinize ovuşturarak, ülkemizin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendisine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Milli iradeden yetki alarak meşruiyet kazanmak varken, 70 yıldır defalarca denedikleri şekilde kaostan, terörden, krizden, darbeden, cuntadan medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz.

CHP’Lİ BELEDİYELERE DE TEŞEKKÜR

Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere kamu görevlileriyle, gönüllülerden oluşan 146 bin vefa destek grubu mensubu kardeşimizin her birini şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, AK Parti., MHP, CHP ve diğer partiler.1.119 belediye de vefa destek gruplarına yardımcı olarak, bu zor zamanda örnek bir dayanışma sergilediler.”

9 İLDE DAHA SEYAHAT SINIRLAMASI KALKTI

Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu hafta ki kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmede 9 ilimiz için daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.

MASKEYE STANDART GELİYOR

Bugüne kadar 450 milyon cerrahi maskeyi çeşitli yöntemlerle vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza ulaştırdık. Maske satışını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırla serbest bıraktık. Şimdi bez maske ile ilgili yeni bir adım atıyoruz .Yıkanabilir bez maske standartları, sanayi ve ticaret bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK ve üreticilerle işbirliğiyle belirlendi. Bunlar için de bir üst fiyat tespit edilerek, satışına izin verilecek. Ayrıca bu ürünlerin ciddi bir ihracat potansiyeli vardır.

VATANDAŞLARA NORMALLEŞME UYARISI

Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Salgın döneminde en küçük bir rehavetin nasıl büyük felaketlere yol açabileceğinin dünyada ve ülkemizde pek çok örneği vardır. Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde, her yerde fiziki mesafeyi mutlaka koruyacağız. Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak duracak., hayatımızı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkacağız. Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE

Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 Mayıs’ta başlayarak, bayrama kadar bitireceğiz. Yükseköğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran’da yapılacak burs ve kredi ödemelerini 19 Mayıs’tan başlatıp, bayrama kadar tamamlayacağız. Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik.

ÇAY ÜRETİCİSİNE MÜJDE

Bir müjdeyi de çay üreticilerimize vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Çaykur, yaş çay alımını, kilogramı 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı, 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam, 13 kuruşluk desteklemeyle birlikte kilogramda, 3 lira 40 kuruşa karşılık gelmektedir. İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da , çay hasadı amacıyla için bahçelerine gidecek müstahsiller için E-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bu vatandaşlarımız aldıkları bu izinlerle yola çıkabileceklerdir.

65 YAŞ ÜSTÜ 17 MAYIS, 20 YAŞ ALTI 20-22 MAYIS’TA

Yaşlılarımız, 17 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

NOTERLER NORMALE DÖNÜYOR

Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırıp, normal çalışma düzenine dönülmesini sağlıyoruz.

EKONOMİMİZE KURULAN TUZAKLARIN FARKINDAYIZ

Ekonomimize ve ekonomi yönetimimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsin amaçların gayet iyi farkındayız.Merhum Akif’in dediği gibi 83 milyon yürek toplu olarak vurduğunda, bu gücün önünde duracak hiçbir engel tanımıyoruz. Milletimizi köken, inanç hatta cinsiyet ayırımı üzerinden bölme gayretlerinin hız kazanması, 2 asırlık bir oyunun yeniden tedavüle sokulma çabasından ibarettir. Milli iradenin en üst düzeyde tecellisini imkan sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik saldırıları da aynı kapsamda görüyoruz. Suriye ve Libya’da yaşanan gelişmelerde ülkemizi istedikleri gibi yıpratamayanların giderek sıklaşan şekilde ekonomi silahına başvurmalarının gerisinde de benzer bir gaye vardı. Milletimizle birlikte bunca mücadeleyi nasıl başarıyla sonuçlandırdıysak, istiklal ve istikbal davamız ile salgın tehdidinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz.

HİÇBİR OYUN BU KUTLU YÜRÜYÜŞÜ BOZAMAYACAK

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kriz dönemleri güçlü liderlik, güçlü yönetim gerektirir. 15 Temmuz darbe girişimini milletimizle birlikte akamete uğrattıktan sonra, Cumhur İttifakı’yla yönetimimizi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdik. Geride bıraktığımız 4 yıla yakın sürede, Cumhur İttifakı her türlü fitne, iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen, Türkiye’nin bekasına taviz verme ilkesinden taviz vermeden, dimdik ayakta kalmıştır. MHP’li kardeşlerime ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı’na destek veren tüm kesimlere şükranlarımı sunuyorum. Mesele, ülke ve millet olduğunda diğer her şeyi teferruat olarak gören bir anlayışla Cumhur İttifakı’nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye’nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir.

HÜSRANA UĞRATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sınırlarımıza yönelik tehdit ve tacizleri püskürtmeye, terör örgütlerini ve Türkiye düşmanlığıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki, Egede’ki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ’dan PKK’ya, Ermeni ve Rum lobilerinden, Körfez kaynaklı husumet odaklarına kadar şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız. Yurtdışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza prangalar vuracaklarını, bizi köşeye kıstıracaklarını sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz."

MERKEL’LE GÖRÜŞTÜ

◊ CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili işbirliği imkânları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır” denildi. (◊ Aziz ÖZEN / İSTANBUL)



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Huber Köşkü’nde videokonferansla yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.