Sokaklar scooterdan temizlenecek

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İstanbul’da, özellikle de Kadıköy’de sayıları hızla artan elektrikli scooterlar kaldırımları işgal etmeye başladı. Yürünemez hale gelen sokaklarla ilgili Kadıköy Belediyesi radikal bir karara imza attı. Scooter kiralama şirketlerine ihtarname göndererek ilçedeki fazla araçlarını toplamalarını isteyen Kadıköy Belediyesi bu kez süre verdi.

YAYA ÖNCELİKLİ BELEDİYEYİZ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tekrar ediyorum, biz yaya öncelikli bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Kadıköy’de kontrolden çıkan Scooter sayılarının bu hafta sonundan itibaren yasal sayıya inmesini bekliyoruz. Aksi takdirde scooter’ları toplayacağız” dedi.

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VALELERE DE OPERASYON

Kadıköy Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, bu hafta içinden itibaren Kadıköy’de e-scooterların yanı sıra kaldırımların işgalden temizlenmesi ve valelerle ilgili de uygulama yapılacak.