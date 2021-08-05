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Levent KULU / GÜNDOĞMUŞ
Haber Giriş: 05.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sokaklar is kokuyor...

Levent KULU
Levent KULU
lkulu@hurriyet.com.tr
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Levent KULU
Levent KULU
lkulu@hurriyet.com.tr
Sokaklar is kokuyor...

Dün Antalya Manavgat’taki yangın belli bölgelerde kontrol altına alınsa da Gündoğmuş’da durum çok parlak değildi.

Bölgeye ulaştığımda ilçeyi çevreleyen çoğu tepeden dumanlar yükseliyordu. Sokaklar sakin ve boştu. Havada duman ve is kokusu hâkimdi. Gece karanlığında dönüşe geçtim. Dumanları göremesem de yangının acı yüzü bazı bölgelerde yükselen alevlerle gece karanlığında kendini daha belirgin gösteriyordu. Akşamüstü saatlerinde söndürme çalışmalarında çekim yaptığım yol üzeri bir alanda durdum. Alevlere müdahale edilmiyor. Öğreniyorum ki buradaki yangın gece alevler yolun karşı tarafındaki yanmamış bölgeye sıçramasın diye kontrollü olarak kendi haline bırakılmış.

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Levent KULU
Levent KULU
lkulu@hurriyet.com.tr
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