Sokaklar is kokuyor...

Bölgeye ulaştığımda ilçeyi çevreleyen çoğu tepeden dumanlar yükseliyordu. Sokaklar sakin ve boştu. Havada duman ve is kokusu hâkimdi. Gece karanlığında dönüşe geçtim. Dumanları göremesem de yangının acı yüzü bazı bölgelerde yükselen alevlerle gece karanlığında kendini daha belirgin gösteriyordu. Akşamüstü saatlerinde söndürme çalışmalarında çekim yaptığım yol üzeri bir alanda durdum. Alevlere müdahale edilmiyor. Öğreniyorum ki buradaki yangın gece alevler yolun karşı tarafındaki yanmamış bölgeye sıçramasın diye kontrollü olarak kendi haline bırakılmış.

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