Sokaklar çetelere dar edildi

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Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde dün sabah ‘Sokaklar Güvende’ operasyonları başlatıldı. 78 cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, polis ve jandarma teşkilatlarınca 151 eşzamanlı operasyon düzenlendi ve 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 1613 şüpheli gözaltına alınırken 618 kişi hakkında da yakalama kararı verildi.

Operasyonların örgüt kurma ve yönetme, uyuşturucu imal ve ticareti, yağma, kasten öldürme ve yaralama, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, rüşvet, kaçakçılık, kara para aklama, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti ile yasadışı bahis faaliyetlerini hedef aldığı açıklandı. Operasyonların eşzamanlı gerçekleştirilmesiyle örgütlerin delil karartma, kaçma ve yeniden organize olma kabiliyetlerine müdahale edildiği vurgulandı.

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‘SUÇ ŞEBEKELERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ’

Sanal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, mücadelenin sadece suçluları yakalamakla sınırlı olmadığını, suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, lojistik imkânlarını ve gençleri sosyal medya üzerinden etkilemeye çalışan yapıları kalıcı olarak ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti. Gürlek, “Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır” dedi.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak” ifadelerini kullandı.

İZMİR’DE 16 TUTUKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Ailem Güvende’ operasyonları kapsamında kent genelinde toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, sanal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ‘müstehcenlik’ ile ‘fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarını işledikleri değerlendirilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Önceki gün düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu 2 kişinin serbest bırakılmasına ise itiraz etti.

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‘İKİZLER’E VE ‘DALTONLAR’A DARBE

Kocaeli’nde, kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak tanınan organize suç örgütüne yönelik de operasyon düzenlend. Dün sabahın ilk ışıklarıyla önceden belirlenen adreslere eşzamanlı baskın yapan ekiplerin operasyonuna Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen adreslerde, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 7 av tüfeği, 1 kartuş, 979 fişek ve 85 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Aramalarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 492 gram işlenmemiş altın, 18 Cumhuriyet altını, 6 çeyrek altın, 1 ata altını, çok sayıda altın kolye, küpe, bilezik ve bileklik ile 1300 Euro ve 53 bin TL bulundu.



Aynı zamanda Kocaeli jandarması ‘İkizler’ adlı suç örgütüne 2’nci dalga operasyon düzenledi. Aralarında avukat ve işinsanlarının da bulunduğu şüphelilerin adreslerine eşzamanlı baskınlar yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alındı.