Sokak tetikçileri yakalandı

Çalışmaların devamında şüphelilerin, rakip görülen ve haraç vermeyi reddeden işyerlerini kurşunlama, molotoflu saldırı da dahil olmak üzere 4 farklı saldırı eylemi gerçekleştirerek motosiklet ve plakasız otomobil ile olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Yeni nesil suç örgütleri adına haraç toplayıp işyeri kurşunlama faaliyetlerine karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli, dün sabah saatlerinde özel harekât polisleri tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.