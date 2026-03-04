×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sokak tetikçileri yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Mafya#Sokak Çetesi#Istanbul
Sokak tetikçileri yakalandı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 07:00

İstanbul’da, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil mafya olarak adlandırılan sokak çetelerini takibe alan emniyet ekipleri, Anadolu yakasında farklı ilçelerde bulunan işyerlerine tabancayla ateş edip kaçan çete üyelerinin adreslerini tek tek tespit etti.

Haberin Devamı

Çalışmaların devamında şüphelilerin, rakip görülen ve haraç vermeyi reddeden işyerlerini kurşunlama, molotoflu saldırı da dahil olmak üzere 4 farklı saldırı eylemi gerçekleştirerek motosiklet ve plakasız otomobil ile olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Yeni nesil suç örgütleri adına haraç toplayıp işyeri kurşunlama faaliyetlerine karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli, dün sabah saatlerinde özel harekât polisleri tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mafya#Sokak Çetesi#Istanbul

BAKMADAN GEÇME!