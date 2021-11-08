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Sokak sokak gezip kayıp oğlunu arıyor: Hayatından endişe ediyoruz

#Adana#Muhammet Yüksekdağ#Cemal Yüksekdağ
Sokak sokak gezip kayıp oğlunu arıyor: Hayatından endişe ediyoruz

Adana'da 45 gün önce haftalığını annesine verip akşam evden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Muhammet Yüksekdağ'ın (16) ailesi, oğullarının hayatından endişe ediyor. Cemal Yüksekdağ ve ailesi sokak sokak gezip oğullarını arıyor.

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Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi’nde oturan Yüksekdağ ailesinin 16 yaşındaki tek çocukları Muhammet Yüksekdağ, 25 Eylül'de çalıştığı oto yıkamacıdan çıkıp eve geldi. Annesine haftalığını veren Yüksekdağ, yanına 20 TL alarak evden ayrıldı. Yüksekdağ’dan bir daha haber alınamadı. Polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunan Yüksekdağ ailesi, bastırdığı afişlerle kapı kapı dolaşarak çocuklarını aramaya başladı. Kentte gitmedikleri yer kalmayan aile, oğullarının bulunması için yardım bekliyor.

‘HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ’

Cemal Yüksekdağ, oto yıkamacıda çalışan oğlu Muhammet’in haftalığını annesine verdikten sonra evden ayrıldığını ve bir daha da geri dönmediğini belirterek, “Afişler bastırdık, kapı kapı dolaştık ancak bulamadık. Gece-gündüz demeden, 40-50 kişiyle aradık. Bakmadığımız bahçe, tarla kalmadı. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Oğlumun kimseyle bir sorunu yok. Hayatından endişe ediyoruz ve bir an önce bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sokak sokak gezip kayıp oğlunu arıyor: Hayatından endişe ediyoruz

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#Adana#Muhammet Yüksekdağ#Cemal Yüksekdağ

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