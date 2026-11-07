Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 82 kişi tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, megakent merkezli Kayseri, Giresun, Bursa ve Erzincan illerinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 88 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 416,28 gram uyuşturucu madde, 65 uyuşturucu hap, 43 uyuşturucu madde içeren peçete ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 82'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.