Sokak sanatçıları merdivenleri renklendiriyor

Beşiktaş’ın kent estetiğine katkı sunmak ve kentlileri günlük yaşamlarında sanatla bir araya getirmek amacıyla Beşiktaş Belediyesi ‘Beşiktaş Sokakta Sanat’ çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar kapsamında hayata geçirilen ‘Merdivenler Renkleniyor’ projesi ile Beşiktaş’ın üç farklı mahallesindeki sokak merdivenleri sokak sanatçıları tarafından boyandı. Başkan Rıza Akpolat sosyal medya hesaplarından Beşiktaşlıları çalışmayı görmeye davet etti.

KÖPEKLER, MÜRENLER VE GEOMETRİK MOTİFLERLE MERDİVENLER RENKLENDİ

Türkali Mahallesi Dizi Sokak merdivenlerindeki köpekler sanatçı Somon, Ortaköy Mahallesi Asmalı Hamam Sokak merdivenlerindeki müren balıkları sanatçı Rakun ve Abbasağa Mahallesi Kalkan Sokak merdivenlerdeki geometrik desenler sanatçı Max on Duty imzası taşıyor. Projede Istanbul Comics and Art Festival (ICAF) sanat iş birlikçisi olarak, DYO ve Donut Store - Montana Colors ise destekçi olarak yer alıyor.