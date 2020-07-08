MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSokak sanatçıları merdivenleri renklendiriyor
GeriGündem Sokak sanatçıları merdivenleri renklendiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Sokak sanatçıları merdivenleri renklendiriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sokak sanatçıları merdivenleri renklendiriyor
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Belediyesi’nin ‘Merdivenler Renkleniyor’ projesi kapsamında Dizi Sokak, Kalkan Sokak ve Asmalı Hamam sokaktaki üç merdiven sokak sanatçıları tarafından boyandı.

Beşiktaş’ın kent estetiğine katkı sunmak ve kentlileri günlük yaşamlarında sanatla bir araya getirmek amacıyla Beşiktaş Belediyesi ‘Beşiktaş Sokakta Sanat’ çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar kapsamında hayata geçirilen ‘Merdivenler Renkleniyor’ projesi ile Beşiktaş’ın üç farklı mahallesindeki sokak merdivenleri sokak sanatçıları tarafından boyandı. Başkan Rıza Akpolat sosyal medya hesaplarından Beşiktaşlıları çalışmayı görmeye davet etti.

KÖPEKLER, MÜRENLER VE GEOMETRİK MOTİFLERLE MERDİVENLER RENKLENDİ

Türkali Mahallesi Dizi Sokak merdivenlerindeki köpekler sanatçı Somon, Ortaköy Mahallesi Asmalı Hamam Sokak merdivenlerindeki müren balıkları sanatçı Rakun ve Abbasağa Mahallesi Kalkan Sokak merdivenlerdeki geometrik desenler sanatçı Max on Duty imzası taşıyor. Projede Istanbul Comics and Art Festival (ICAF) sanat iş birlikçisi olarak, DYO ve Donut Store - Montana Colors ise destekçi olarak yer alıyor.

Sokak sanatçıları merdivenleri renklendiriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle