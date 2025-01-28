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Sokak röportajında Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı

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#Cumhurbaşkanına Hakaret#Emniyet Genel Müdürlüğü#Recep Tayyip Erdoğan
Sokak röportajında Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 01:42

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında hakaret eden N.K.'nin tutuklandığını duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paydaşımda, "Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

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#Cumhurbaşkanına Hakaret#Emniyet Genel Müdürlüğü#Recep Tayyip Erdoğan

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