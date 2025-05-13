×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocasını sevgilisine öldürttü! Otel görüntüleri ortaya çıktı, emniyette her şeyi itiraf etti... Böyle tuzak kurmuşlar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Cinayet#Yasak Aşk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 17:29

Bahçelievler'de sokak ortasında başındaki beyaz poşetle yüzünü gizleyen kişi tarafından öldürülen Hüseyin Veznedar (54) cinayetiyle ilgili aralarında eşinin de bulunduğu 2 kişi yakalandı. Hüseyin Veznedar'ın 2012 yılından beri evli olduğu eşi Z.V.'nin kurduğu planla Ufuk A.(44) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Veznedar'ın eşi Z.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Bursa'da yakalanan şüpheli Ufuk A. adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Olay, 9 Mayıs'ta Çoban Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kafeterya işlettiği öğrenilen Hüseyin Veznedar, sokakta başındaki beyaz poşetle yüzünü gizleyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Saldırıda vücuduna 5 kurşun isabet eden Veznedar, olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan yaya olarak kaçtı.

Kocasını sevgilisine öldürttü Otel görüntüleri ortaya çıktı, emniyette her şeyi itiraf etti... Böyle tuzak kurmuşlar

OLAY GÜNÜ BAŞKASIYLA BULUŞMUŞ

Cinayet Büro Amirliği'nin olayın ardından şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmada, saldırının gerçekleştirildiği sırada otomobilini caddeye park eden eş Z.V.'nin ifadesi alındı. Olayı anlatan Z.V., eşinin kendisini telefonla arayarak alışveriş yapmak için sokağa inmesini istediğini, olayın bu sırada gerçekleştiğini söyledi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAnne ve iki çocuğu yangında ölmüştü Acı olayda kan donduran şüphe: İtfaiye personeli baba ile nişanlısı gözaltına alındıAnne ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Acı olayda kan donduran şüphe: İtfaiye personeli baba ile nişanlısı gözaltına alındı Haberi görüntüle

Kocasını sevgilisine öldürttü Otel görüntüleri ortaya çıktı, emniyette her şeyi itiraf etti... Böyle tuzak kurmuşlar

Polis ekipleri, Z.V.'nin verdiği çelişkili ifadelerin ardından çalışmasını sürdürdü. İncelemelerin ardından olay günü sabah saatlerinde Z.V. ve bir erkeğin birlikte otele gittiği görüntülere ulaşıldı.

Kocasını sevgilisine öldürttü Otel görüntüleri ortaya çıktı, emniyette her şeyi itiraf etti... Böyle tuzak kurmuşlar

ŞÜPHELİNİN İSMİNİ VERDİ, CİNAYET PLANINI ANLATTI

Görüntülerin ardından tekrar sorgusu yapılan Z.V., eşini öldürmek için cinayet planı yaptığını itiraf ederek saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ismini verdi. Z.V.'nin poliste verdiği ifadesinde “Uzun süredir gönül ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istiyordum ancak Hüseyin benden ayrılmak istemiyordu. Beni tehdit ediyordu. Olay günün sevgilim olan Ufuk'la buluştum. Bir süre konuştuktan sonra evin oraya geldik. Ufuk'u bir sokak geride indirmiştim. Ben telefon ederek onu bir bahaneyle aşağı çağırdım. Bana doğru gelirken bir anda silahlı saldırı oldu. Ufuk'un onunla konuşup ikna etmesini bekliyordum. Öldüreceğini bilmiyordum." dediği öğrenildi. Bu ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Z.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Kocasını sevgilisine öldürttü Otel görüntüleri ortaya çıktı, emniyette her şeyi itiraf etti... Böyle tuzak kurmuşlar

ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Z.V.'nin ifadesinin ardından Ufuk A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Bursa'ya kaçtığını belirledi. Bursa'da kaldığı otelde yakalanan Ufuk A., gözaltına alınarak İstanbul, Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Burada sorgulanan şüpheli, yapılan ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek, Z.V. ile internet üzerinden tanıştığını, bir süredir ilişkileri olduğunu, eşinin kendisini dövdüğünü ve eziyet ettiğini söyleyince kinlendiğini söylediğini öğrenildi. Ancak şüpheli Ufuk A. resmi ifade vermeyerek 'Susma' hakkını kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Haberin Devamı

Kocasını sevgilisine öldürttü Otel görüntüleri ortaya çıktı, emniyette her şeyi itiraf etti... Böyle tuzak kurmuşlar

(Hüseyin Veznedar)
Kocasını sevgilisine öldürttü Otel görüntüleri ortaya çıktı, emniyette her şeyi itiraf etti... Böyle tuzak kurmuşlar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Cinayet#Yasak Aşk

BAKMADAN GEÇME!